Российские миротворцы успокоили ситуацию в Карабахе после нарушения перемирия

Военачальник рассказал, что в районе сел Хцаберд и Хин Таглар зафиксировали нарушение режима прекращения огня. На место отправились миротворцы, которые пресекли попытки развязать новые боестолкновения.

«В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон», — заявил Мурадов.

В минувшую субботу Минобороны Армении объявило, что возобновился обстрел сел Хин Таглар и Хцаберд. Эти два населенных пункта оказались отрезаны от остальной территории Гадрутского района. Они контролируются азербайджанскими военными. В ответ Баку заявил, что это применение мер в ответ на провокации со стороны Еревана.

В российском военном ведомстве заявили, что миротворцы зафиксировали факт нарушения режима прекращения огня. Они вошли в эти районы, где пресекли дальнейшее развитие конфликта.

Сегодня официальный Баку выпустил новое заявление, в котором сообщил о проведении антитеррористической операции в Гадрутском районе, где в результате диверсий оставшихся солдат армии Карабаха погибли четверо военных и ранен мирный житель.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе прекратились после подписания соглашения о прекращении ведения боевых действий. Свои подписи поставили президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Согласно тексту документа, участники конфликта остаются на занимаемых позициях. Россия направила в регион миротворцев, которые должны следить за режимом перемирия, а также обеспечивать охрану коридора, связывающего Нагорный Карабах и Армению. В регионе установили 23 наблюдательных поста миротворцев со штабом в Степанакерте.