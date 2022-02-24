Российские Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, заявили РИА «Новости» в Минобороны России. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.

В ведомстве уточнили, что выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии. Это делают с помощью высокоточных средств поражения.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — процитировало агентство заявление ведомства.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе ранним утром 24 февраля, подчеркнув, что ее целью является «защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин заявил, что в планах России нет оккупации Украины.

Украина ограничила полеты гражданских самолетов в своем воздушном пространстве из-за возможной угрозы гражданской авиации. Авиавласти РФ также сообщили о закрытии воздушного пространства страны у границ Украины для гражданских самолетов.