21 декабря 2022, 16:17
Работы по развертыванию МБР «Сармат» начались в России
Глава Минобороны России Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР «Сармат»
Работы по развертыванию ракеты РС-28 «Сармат» стартовали в России. Об этом заявил министр Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Успешные пуски новой ракеты <…> позволили приступить к работе по его развертыванию», — отметил глава военного ведомства.
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В конце ноября стало известно, что «Сармат» запустили в серийное производство. По словам генерального директора и генерального конструктора Государственного ракетного центра имени Макеева Владимира Дегтяря, первый успешный пуск «Сармата» прошел 20 апреля. Он назвал межконтинентальные баллистические ракеты надежным щитом России и главным фактором ядерного сдерживания.
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Ранее Пентагон признал необходимость догонять Россию в разработке гиперзвукового оружия. Это заявление стало реакцией на успешные испытания ракетного комплекса.
Сергей Шойгу
Оружие
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