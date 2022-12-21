Армия 21 декабря 2022, 16:17 Работы по развертыванию МБР «Сармат» начались в России Глава Минобороны России Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР «Сармат» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работы по развертыванию ракеты РС-28 «Сармат» стартовали в России. Об этом заявил министр Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Успешные пуски новой ракеты <…> позволили приступить к работе по его развертыванию», — отметил глава военного ведомства.

Реклама

В конце ноября стало известно, что «Сармат» запустили в серийное производство. По словам генерального директора и генерального конструктора Государственного ракетного центра имени Макеева Владимира Дегтяря, первый успешный пуск «Сармата» прошел 20 апреля. Он назвал межконтинентальные баллистические ракеты надежным щитом России и главным фактором ядерного сдерживания.

Реклама

Ранее Пентагон признал необходимость догонять Россию в разработке гиперзвукового оружия. Это заявление стало реакцией на успешные испытания ракетного комплекса.