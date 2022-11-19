Армия 19 ноября 2022, 16:24 Испытания ракетного комплекса «Сармат» прошли успешно в России Командующий РВСН Каракаев: прошли успешные летные испытания ракетного комплекса «Сармат» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Летные испытания ракетного комплекса «Сармат» прошли успешно. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева.

В Минобороны России в пятницу, 18 ноября, сообщили, что мероприятия по перевооружению Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы продолжаются.

Реклама

«Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса „Сармат“. Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК „Ярс“», — отметили в сообщении.

Реклама

Каракаев рассказывал, что «Сармат» могу оснастить несколькими гиперзвуковыми боевым блоками «Авангард».

В конце августа глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что морскую гиперзвуковую ракету «Циркон» фактически приняли на вооружение. Также в стране продолжается производство гиперзвуковых систем «Кинжал». На форуме «Армия-2022» военное ведомство подписало контракт на сумму почти полтриллиона рублей на поставки новейших зенитных ракетных систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».