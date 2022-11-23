Технологии 23 ноября 2022, 23:48 Ракетный комплекс «Сармат» запустили в серийное производство Гендиректор центра Макеева Дегтярь заявил о начале серийного производства ракет «Сармат» РИА «Новости»

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Серийное производство комплексов по запуску межконтинентальных ракет «Сармат» началось в России. Об этом рассказал генеральный директор и генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что первый успешный пуск «Сармата» прошел 20 апреля 2022 года, когда ракета вылетела с испытательного полигона «Плесецк» в Архангельской области на военный полигон «Кура» на Камчатке. Учебные боевые блоки приземлились в точно заданных целях.

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«Ракетный комплекс уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием», — заявил Дегтярь.

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Он отметил, что «Сармат» обеспечит безопасность России от внешних угроз на ближайшие 40-50 лет.

«В сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира», — подчеркнул академик.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил «360», что преимущество «Сармата» заключается в возможности наносить удары по противнику по траекториям, которые проходят через Северный и Южный полюса. При этом ракета может нести от 15 до 20 ядерных боевых блоков повышенной мощности, которые после выпуска разделяются: их перехват становится невозможным.