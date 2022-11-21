Мир 21 ноября 2022, 03:42 Пентагон признал необходимость догонять Россию в разработке гиперзвукового оружия CNN: Россия подталкивает США к ускорению разработки гиперзвукового оружия РИА «Новости»

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Пентагон стремится сократить отставание от России в разработке гиперзвукового оружия, об этом в интервью CNN заявил американский вице-адмирал Джонни Вулф. США необходимо увеличить темпы испытаний и исследований в этой сфере.

«Раньше у нас не было локомотива для разработки этой технологии и внедрения ее в системы вооружения. Не было нужды. Сейчас она есть, и мы ощущаем срочную необходимость наверстать упущенное», — заявил Вулф.

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США обозначили приоритет — догнать в области разработки гиперзвукового оружия Россию и Китай, такое мнение изданию высказал директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако. Он добавил, что США делают ракеты не только потому, что они есть у России, а для особых военных нужд.

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Минобороны России 18 ноября отчитались об успешных испытаниях ракетного комплекса «Сармат». Его могу оснастить несколькими гиперзвуковыми боевым блоками «Авангард».

Ведомство сообщило, что мероприятия по перевооружению Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы продолжаются.