Армия 19 марта 2024, 14:41 Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море Президент Путин: надо наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море РИА «Новости»

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Боеготовность пограничных сил нужно наращивать не только на суше, но и в море, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что речь идет прежде всего о Черном море.

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«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп», — отметил президент.

Слова главы государства прозвучали особенно актуально на фоне атак на Черноморский флот. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал причастность НАТО к нанесению ущерба российским кораблям.

Он также заявил, что ВСУ били по Черноморскому флоту ракетами, поставленными на Украину Западом. В феврале украинские боевики пытались атаковать гражданские суда в Черном море.

Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта. RT вел трансляцию вступительного слова российского лидера.