Важное 14 марта 2024, 14:34 Столтенберг признал «натовский след» при атаке по кораблям Черноморского флота Столтенберг признал использование ракет НАТО в атаке по кораблям ЧМФ IMAGO / Markus Fischer / Global Look Press

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что при ударах по кораблям Черноморского флота использовали ракеты блока. Об этом он рассказал, представляя свой ежегодный доклад о безопасности Североатлантического альянса.

Столтенберг признал, что удары украинской армии по кораблям Черноморского флота России наносили ракетами Scalp и Storm Shadow. Эти снаряды ВСУ передали страны НАТО. По мнению главы альянса, этот факт подтверждает важность увеличения поставок ракет Вооруженным силам Украины.

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Столтенберг не стал уточнять, кто именно вел разведывательные действия и давал целевые указания при нанесении этих ударов.

«Украине нужно больше поддержки, и она им нужна сейчас. Ей не хватает боеприпасов. У нас есть возможности предоставить то, что ей нужно», — подчеркнул он.

Боевики ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море в феврале. ВМФ отразил удар.