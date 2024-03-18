18 марта 2024, 17:06
Столтенберг снова указал на роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту
Столтенберг: благодаря НАТО удалось нанести ущерб флоту России в Черном море
В НАТО в очередной раз признались, что причастны к нанесению ущерба российскому флоту в Черном море. Об этом упомянул генсек альянса Йенс Столтенберг во время визита в Тбилиси, сообщило РИА «Новости».
Столтенбрег на брифинге после встречи с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе подчеркнул, что безопасность Черного моря считают актуальной темой как в Грузии, так и в НАТО. Он также назвал свободу навигации России в этой акватории ограниченной.
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«И нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — сказал генсек блока.
Недавно Столтенберг признал, что ВСУ били по Черноморскому флоту ракетами, которые им поставил НАТО.
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