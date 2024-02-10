Важное 10 февраля 2024, 14:51 Российские войска отразили атаку ВСУ на гражданские суда в Черном море Минобороны: ВМФ отразил атаку ВСУ на гражданские суда в Черном море 9 февраля РИА «Новости»

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Украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар, сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВСУ собирались атаковать корабли в юго-западном районе Черного моря с помощью полупогружных безэкипажных катеров вечером 9 февраля. Корабли и авиация Военно-Морского флота России отразили удар.

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«Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в ведомстве.

В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждений не получили.

Накануне Минобороны сообщило, что в юго-западной части акватории Черного моря засекли безэкипажный катер ВМС Украины. Цель уничтожили из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

До этого украинское судно обнаружили на пути к Крыму 1 декабря. Российские военные нанесли эффективный удар по объекту.