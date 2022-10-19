Режим повышенной готовности ввели в Центральном и Южном федеральных округах России | 360°

Общество 19 октября 2022, 16:17 Режим повышенной готовности ввели в Центральном и Южном федеральных округах России Президент России Путин ввел мероприятия по защите населения в ЦФО и ЮФО

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Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций введут на территориях Центрального и Южного федеральных округов, кроме приграничных с Украиной регионов. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, передало РИА «Новости».

Согласно распоряжению, федеральные органы власти должны обеспечить гражданскую и территориальную оборону России, а также защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Еще должны быть полностью удовлетворены потребности вооруженных сил страны.

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В приграничных с Украиной регионах будет введен средний уровень реагирования, в других регионах ЦФО и ЮФО — повышенный уровень, в остальных субъектах страны — уровень базовой готовности.

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Владимир Путин также подписал указ, согласно которому в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.