Путин проинспектировал подготовку мобилизованных под Рязанью | 360°

Власть 20 октября 2022, 18:29 Путин проинспектировал подготовку мобилизованных под Рязанью Президент Путин проинспектировал подготовку мобилизованных под Рязанью

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Президент России Владимир Путин проинспектировал ход подготовки мобилизованных на полигоне ЗВО в Рязанской области. Он проверил боевое слаживание подразделений и готовность к выполнению задач спецоперации, сообщило РИА «Новости».

Путин побывал на занятиях по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. Военнослужащие, которых обучают перед отправкой в зону СВО, продемонстрировали, как преодолевают десантно-штурмовую полосу и наносят удары по бронетехнике условного противника в ближнем бою.

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Помимо этого, Верховный главнокомандующий заслушал доклад главы Минобороны России Сергея Шойгу, написали «Известия».

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Накануне президент распорядился о том, чтобы сроки выплат мобилизованным выполнялись неукоснительно. Каждый месяц призванный военнослужащий должен получать не менее 195 тысяч рублей. Мобилизованным положены и другие социальные гарантии, в том числе отпуск от 30 дней и бесплатная медицинская помощь.