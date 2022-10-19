Военное положение в новых регионах России и уровень среднего реагирования у границ с Украиной. Что это значит? | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 15:45 Военное положение в новых регионах России и уровень среднего реагирования у границ с Украиной. Что это значит? Полковник Литовкин: военное положение в регионах России означает введение особого порядка РИА «Новости»

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На территориях, где власти России ввели военное положение, начнет действовать особый порядок, заявил «360» военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Военное положение

Экс-полковник отметил, что на тех территориях, где вводится военное положение, начинает действовать специальный порядок. К примеру, там усилится охрана общественного порядка, зданий, государственных зданий и различных объектов.

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«Кроме того, там будет новый порядок жизни, например, комендантский час. У полиции при возникновении подозрений будет возможность досматривать людей и их дома», — рассказал он.

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Литовкин добавил, что у представителей силовых структур теперь будет возможность реквизировать автомобили для нужд вооруженных сил или полиции.

«„Жигули“, я так понимаю, никто реквизировать не будет, но что-то по типу „буханок“ или наших маленьких автобусов для перевозки грузов и людей», — добавил военный обозреватель.

Кроме того, на территории, где вводится военное положение, приостанавливается действие политических партий, общественных и религиозных объединений. Там, по словам Литовкина, также нельзя будет проводить митинги и забастовки.

«На эти территории будет ограничен выезд и заезд, транспорт тоже будет работать в особом порядке, я уже не говорю о контроле за оборотом оружия», — подчеркнул он.

Средний уровень реагирования

Кроме того, Литовкин объяснил и значение режима среднего уровня реагирования, который президент РФ Владимир Путин ввел в восьми регионах страны. Это Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область и Севастополь. В остальных регионах Южного и Центрального округов глава государства ввел режим повышенной готовности.

«Это означает реакцию на обстрелы украинских националистических формирований и вооруженных сил. Теперь огневые точки противника будут подавлять авиацией, артиллерией и системами залпового огня», — добавил он.

Днем 19 октября президент РФ провел заседание Совбеза. На нем Путин объявил о введении в новых субъектах страны военного положения. Оно начнет действовать 20 октября 2022 года с ноля часов. МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ и другие участвующие ведомства должны будут в три дня представить предложения о применяемых мерах. При этом по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не будет закрывать границу в четырех новых регионах.