Важное 14 августа 2023, 10:00 Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии Захар Прилепин получил звание подполковника Росгвардии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Писателю Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

Прилепин получил новое звание в связи с назначением на должность заместителя командира полка «Оплот» по военно-политической работе.

Реклама

«Мы принимаем жесткие вызовы, которые на том огромном повороте свершает русская история. Благодарим президента и руководство Росгвардии за доверие. Полки ведомства наделили тяжелым вооружением и новыми полномочиями. Мы вложимся в доверенное дело всей своей правдой и верой. Честь имею, службу Отечеству», — сказал Прилепин.

В мае Прилепин пережил покушение в Нижегородской области, его автомобиль подорвали. В ЧП погиб его соратник Александр Шубин, а сам Прилепин попал в больницу с тяжелыми травмами и перенес четыре операции.

В июне писатель опубликовал первое видео, где он самостоятельно передвигался на ногах.