14 августа 2023, 10:00
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
Захар Прилепин получил звание подполковника Росгвардии
Писателю Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.
Прилепин получил новое звание в связи с назначением на должность заместителя командира полка «Оплот» по военно-политической работе.
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«Мы принимаем жесткие вызовы, которые на том огромном повороте свершает русская история. Благодарим президента и руководство Росгвардии за доверие. Полки ведомства наделили тяжелым вооружением и новыми полномочиями. Мы вложимся в доверенное дело всей своей правдой и верой. Честь имею, службу Отечеству», — сказал Прилепин.
В мае Прилепин пережил покушение в Нижегородской области, его автомобиль подорвали. В ЧП погиб его соратник Александр Шубин, а сам Прилепин попал в больницу с тяжелыми травмами и перенес четыре операции.
В июне писатель опубликовал первое видео, где он самостоятельно передвигался на ногах.
Росгвардия
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