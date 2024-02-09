Армия 09 февраля 2024, 15:52 Появилось видео запуска ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк Запуск ракеты «Союз-2.1в» со спутником Минобороны сняли на видео

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Минобороны России показало видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутником с космодрома Плесецк. Ролик опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

В расчетное время космический аппарат вывели на целевую орбиту. Наземные средства ВКС России приняли ракету на управление.

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«Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме», — сообщили в Минобороны.

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» в Архангельской области 9 февраля в 10:03 по московскому времени.

Космический аппарат выводили на орбиту с космодрома Плесецк в декабре 2023 года. Пуск совершили в интересах Министерства обороны. Ведомство показало кадры старта аппарата, с которым удалось поддерживать устойчивую связь.

«Союз-2.1в» представляет собой двухступенчатую ракету-носитель. Ее создали для пуска космических аппаратов со стартовых комплексов «Союза-2». До этого старт ракеты осуществили весной прошлого года.