Общество 09 февраля 2024, 11:01 Ракета «Союз-2.1в» с военным спутником стартовала с Плесецка РИА «Новости»

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ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные оборонного ведомства.

Запуск состоялся в 10:03 пятницы, 9 февраля.

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«С государственного испытательного космодрома Министерства обороны <…> боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя <…> с космическим аппаратом в интересах Минобороны», — отмечается в сообщении.

Подробности не приводятся.

Воздушно-космические силы также произвели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в конце декабря 2023 года. Пуск также совершался в интересах Минобороны. Ведомство делилось кадрами старта ракеты. Он, как и выведение космического аппарата на расчетную орбиту, прошел успешно. С аппаратом удалось поддерживать устойчивую связь.

«Союз-2.1в» — двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, созданная для запуска космических аппаратов со стартовых комплексов аппарата «Союз-2». Ранее ракету запускали в марте 2023 года.