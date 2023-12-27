27 декабря 2023, 14:01
Появилось видео старта ракеты-носителя «Союз-2.1в»
Минобороны показало видео старта ракеты-носителя «Союз-2.1в»
Кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк и выведение его на расчетную орбиту появилось в Сети. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.
«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно», — сообщили в ведомстве.
Реклама
Там также добавили, что с аппаратом поддерживают устойчивую связь. Бортовые системы корабля работают в штатном режиме.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» также состоялся в марте 2023 года. Полет контролировали с помощью средств наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
«Союз-2.1в» представляет собой двухступенчатую ракету-носитель легкого класса, которая предназначена для запуска космических аппаратов со стартовых комплексов аппарата «Союз-2».
Корабли
Видео
Россия
Реклама
Реклама