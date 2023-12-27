Армия 27 декабря 2023, 14:01 Появилось видео старта ракеты-носителя «Союз-2.1в» Минобороны показало видео старта ракеты-носителя «Союз-2.1в»

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Кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк и выведение его на расчетную орбиту появилось в Сети. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно», — сообщили в ведомстве.

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Там также добавили, что с аппаратом поддерживают устойчивую связь. Бортовые системы корабля работают в штатном режиме.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» также состоялся в марте 2023 года. Полет контролировали с помощью средств наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«Союз-2.1в» представляет собой двухступенчатую ракету-носитель легкого класса, которая предназначена для запуска космических аппаратов со стартовых комплексов аппарата «Союз-2».