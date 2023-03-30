Технологии 30 марта 2023, 07:14 Пуск ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк сняли на видео Минобороны России показало кадры запуска «Союз-2.1в» со спутником с космодрома Плесецк

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С космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом. Минобороны России показало ее подготовку и старт.

Запуск состоялся 29 марта в 22:57, его провели боевые расчеты космических войск. В министерстве заявили, что процедура прошла в штатном режиме. После взлета полет проконтролировали при помощи средств наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

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«Союз-2.1в» в запланированное время вывел космический аппарат на орбиту. Специалисты на земле наладили с ним устойчивую телеметрическую связь, взяли управление в свои руки и проверили бортовые системы космического аппарата. Ему присвоили порядковый номер «Космос-2568» и внесли в каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

В декабре прошлого года с Плесецка запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с несколькими космическими аппаратами.