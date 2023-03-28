Армия 28 марта 2023, 08:23 Пилоты российских штурмовиков подготовились к нападению ВСУ РИА Новости: летчик заявил о готовности штурмовой авиации ВКС РФ к контрнаступлению ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные подготовились к возможной попытке Вооруженных сил Украины пойти в контрнаступление. Летчик в Крыму заявил РИА «Новости», что штурмовая авиация Воздушно-космических сил отразит любую атаку.

«Мы знаем, что противник готовит контрнаступление по всем фронтам. Мы их будем ждать и мы готовы», — сказал военнослужащий.

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По его словам, каждый день штурмовая авиация выполняет по несколько боевых вылетов. Всего с начала спецоперации все задействованные полки совершили более 20 тысяч боевых вылетов. Они использовали Су-25 «Грач», которые снабдили штатной пушкой калибром 30 миллиметров, возможностью поставить неуправляемые ракеты разного калибра и авиабомбы. Они поражают бронетехнику, подразделения, пункты управления и укрепрайоны, обходя ПВО противника за счет полета на предельно малой высоте.

Украинские войска собрали на Запорожском направлении группировку численностью около 75 тысяч человек. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил о готовящемся контрнаступлении с конца марта по начало апреля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если киевский режим решится пойти в атаку, ему стоит готовиться к тяжелым боям против сильной российской армии.