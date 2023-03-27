Армия 27 марта 2023, 09:25 ВСУ собрали на Запорожском направлении группировку из 75 тысяч солдат Председатель движения Рогов: ВСУ сосредоточили в районе Запорожья до 75 тысяч боевиков РИА «Новости»

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Украинские войска провели перегруппировку своих сил и собрали на Запорожском направлении около 75 тысяч бойцов. Она надеются сдвинуть линию боевого соприкосновения в свою пользу, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«С Угледарским направлением суммарно не менее 75 тысяч боевиков на Запорожском. <…> Они не ожидают нашего прихода, вывод — сами пойдут», — предупредил он.

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Городу Запорожью и одноименному району, по словам Владимира Рогова, сменили статус. Если раньше его считали территорией активных боевых действий, то теперь — лишь возможных. Собеседник агентства увидел в этом признак надежды Вооруженных сил Украины на то, что они смогут отодвинуть линию фронта.

Российские войска сорвали наступление противника в районе Орехова в Запорожской области. Они вскрыли позиции ВСУ и нанесли превентивный массированный удар по ним. Более 500 украинских солдат погибли или получили ранения.