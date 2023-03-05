Спецоперация 05 марта 2023, 18:20 ВСУ уличили в подготовке наступления в Запорожской области Член ВГА Рогов сообщил о формировании группировки ВСУ для выхода к Азовскому морю Ministry of Defense of Ukraine

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Командование украинских боевиков формирует ударную группировку для вероятного наступления в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Основная их задача — перерезать сухопутный коридор в Крым и рассечь нашу группировку. Поэтому речь там идет о выходе к Азовскому морю после наступления на освобожденную территорию Запорожской области», — сказал он.

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Рогов уточнил, что ряд подразделений уже находится в регионе, хотя основная часть группировки ВСУ концентрируется в Днепропетровской области.

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«Туда продолжают завозить военнослужащих, уже 12 тысяч человек забросили на сегодняшний день. Вероятно, что наступление начнется в период с конца марта по начало апреля», — предположил член ВГА.

Ранее Рогов сообщил, что командование ВСУ перебросило на подконтрольную Украине часть региона военнослужащих, прошедших подготовку в Великобритании.