05 марта 2023, 18:20
ВСУ уличили в подготовке наступления в Запорожской области
Член ВГА Рогов сообщил о формировании группировки ВСУ для выхода к Азовскому морю
Командование украинских боевиков формирует ударную группировку для вероятного наступления в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Основная их задача — перерезать сухопутный коридор в Крым и рассечь нашу группировку. Поэтому речь там идет о выходе к Азовскому морю после наступления на освобожденную территорию Запорожской области», — сказал он.
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Рогов уточнил, что ряд подразделений уже находится в регионе, хотя основная часть группировки ВСУ концентрируется в Днепропетровской области.
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«Туда продолжают завозить военнослужащих, уже 12 тысяч человек забросили на сегодняшний день. Вероятно, что наступление начнется в период с конца марта по начало апреля», — предположил член ВГА.
Ранее Рогов сообщил, что командование ВСУ перебросило на подконтрольную Украине часть региона военнослужащих, прошедших подготовку в Великобритании.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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