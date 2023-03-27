Мир 27 марта 2023, 14:13 Моравецкий предостерег Украину от пренебрежения мощью российской армии Премьер Польши Моравецкий: в случае наступления Украине придется очень тяжело РИА «Новости»

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Если Вооруженные силы Украины решатся пойти в наступление в зоне спецоперации, им придется очень тяжело. Российская армия имеет большой потенциал, предупредил в беседе с газетой The Wall Street Journal премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Украина на протяжении нескольких месяцев получала от Запада военную технику и подготовилась к контрнаступлению в ближайшие недели. Однако это, по словам авторов статьи, слишком рискованная кампания, которая определит ход последующих сражений и возможных мирных переговоров. Такого же мнение выразил и Моравецкий.

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«Будет очень, очень тяжело. Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — сказал премьер-министр.

Оперативные планы командование ВСУ по-прежнему оставило в секрете, но журналисты попытались проанализировать возможную тактику по полученной технике и недавним попыткам прорыва. Армия Украины попытается прощупать слабые места в линии обороны противника.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что украинские войска подтянули на Угледарское и Запорожское направления группировку из 75 тысяч военнослужащих. Он указал на возможную попытку ВСУ пойти в наступление с конца марта по начало апреля.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о готовящейся попытке напасть на Белгород и Крым.