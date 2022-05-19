Лишь одна межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна уничтожить половину берега враждебного России континента. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» 19 мая.

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится», — заявил Рогозин.

Роскосмос намерен построить 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат». По словам Рогозина, ракеты можно использовать для ударов по заданным целям на почти неограниченных расстояниях. Для их создания применяются только российские технологии.

Испытательный пуск «Сармата» успешно прошел в России в конце апреля. Президент России Владимир Путин назвал это «знаменательным событием в развитии перспективных систем вооружения российской армии» и подчеркнул, что аналогов таким ракетам в мире нет и долго не будет. По мнению Путина, «Сармат» заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России «в пылу оголтелой, агрессивной риторики».