Минобороны опубликовало видео записи ракеты «Сармат»

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» прошел успешно. Минобороны России опубликовало видео запуска.

Установку запустили из шахтной пусковой установки испытательного космодрома «Плесецк», который находится в Архангельской области. Команду «Старт» дали в 15:12 по московскому времени.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — сообщили в Минобороны.

Сегодняшний пуск стал первым из запланированных испытаний государственного масштаба. Его задача — проверить корректность работы снаряда. Если все этапы испытаний пройдут хорошо, «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Им планируют заменить ЗРК «Воевода».

Боеприпас относится к категории межконтинентальных баллистических ракет стационарного базирования. Комплекс «Сармат» можно назвать оружием, полностью созданным в России. Он обладает расширенным оснащением. Ученые смогли улучшить энергомассовые показатели ракеты, а также увеличить количество боевых и гиперзвуковых блоков. Боеголовки «Сармата» смогут поражать цели на больших расстояниях и перемещаться по различным траекториям полета.

«Ракета „Сармат“ обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны», — сообщили в Минобороны.