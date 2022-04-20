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    20 апреля 2022, 18:03

    Минобороны опубликовало видео записи ракеты «Сармат»

    Анна Усачева

    Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» прошел успешно. Минобороны России опубликовало видео запуска.

    Установку запустили из шахтной пусковой установки испытательного космодрома «Плесецк», который находится в Архангельской области. Команду «Старт» дали в 15:12 по московскому времени.

    «Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — сообщили в Минобороны.

    Сегодняшний пуск стал первым из запланированных испытаний государственного масштаба. Его задача — проверить корректность работы снаряда. Если все этапы испытаний пройдут хорошо, «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Им планируют заменить ЗРК «Воевода».

    Боеприпас относится к категории межконтинентальных баллистических ракет стационарного базирования. Комплекс «Сармат» можно назвать оружием, полностью созданным в России. Он обладает расширенным оснащением. Ученые смогли улучшить энергомассовые показатели ракеты, а также увеличить количество боевых и гиперзвуковых блоков. Боеголовки «Сармата» смогут поражать цели на больших расстояниях и перемещаться по различным траекториям полета.

    «Ракета „Сармат“ обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны», — сообщили в Минобороны.