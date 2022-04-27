Роскосмос построит 46 комплексов «Сармат»

Роскосмос планирует построить 46 стратегических ракетных комплексов шахтного базирования «Сармат». Об этом в эфире RuTube-канала «Соловьев Live» рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин.

«Все верно, всего у нас будет 46 комплексов „Сармат“, мы сможем их построить», — заявил он.

Рогозин сообщал, что «Сармат» может быть использован для ударов по заданным целям на практически неограниченных расстояниях.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» успешно провели на космодроме Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки прибыли точно в запланированный квадрат на Камчатке.

Президент РФ Владимир Путин назвал успешное испытание «Сармата» знаковым событием в развитии вооружений российской армии. По его мнению, подобные ракеты заставят задуматься тех, «кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать стране».