«Сармату» виза не нужна: ракета оказалась неограничена в дальности полета

Вооруженные силы (ВС) РФ проводят испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео в Telegram-канале и рассказал о ее мощности.

На кадрах сравнивается работа «Сармата» и «Воеводы» — ракеты, которую считают предшественницей новой разработки.

«Ракета „Сармат“ по сравнению с „Воеводой“ („Сатана“) способна поражать цели на практически неограниченных дальностях», — сказано на видео.

Информацию о запуске нового боеприпаса вражеским ПВО будет сложнее перехватить. Это связано с «укороченным активным участком полета» по сравнению с предыдущей разработкой. Также в видео показана компьютерная графика. Она демонстрирует, что ракета может обогнуть половину земного шара. В конце ролика появился кадр с текстом «Сармату виза не нужна».

Сам Рогозин написал, что в НАТО боятся такой ракеты.

«Впрочем, по натовской классификации „Воевода“ — это, прости Господи, „Сатана“, а „Сармат“ они назвали „Сатаной-2“. Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: „Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0.“», — подписал он видео.

Первый тестовый запуск «Сармата» произвели 20 апреля. Кадрами первых секунд полета ракеты поделилось Минобороны.