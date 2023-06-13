13 июня 2023, 12:49
«Никакого колебания». Лукашенко пригрозил врагам Белоруссии российским ядерным оружием
Лукашенко заявил, что без колебаний применит ядерное оружие за агрессию против Белоруссии
Ядерные боеголовки России решили разместить на территории Белоруссии для сдерживания противников. В случае нападения его применят, предупредил во время поездки на предприятие военно-промышленного комплекса в Минской области президент Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.
«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал он.
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Александр Лукашенко заявил, что разместить тактическое ядерное оружие — его инициатива, а не российских властей. Президент Белоруссии «настоятельно требовал» этого ради обеспечения безопасности своей страны. По его словам, боеголовки станут средством сдерживания, ведь вряд ли кто-то захочет воевать с владеющей ими страной.
Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович тоже назвал тактическое ядерное оружие способом «остудить горячие головы». Министры обороны Белоруссии и России в мае подписали документы о содержании нестратегического ядерного оружия. Специальные сооружения подготовят к 7-8 июля.
Ядерное оружие
Белоруссия
Александр Лукашенко
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