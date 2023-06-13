Армия 13 июня 2023, 12:49 «Никакого колебания». Лукашенко пригрозил врагам Белоруссии российским ядерным оружием Лукашенко заявил, что без колебаний применит ядерное оружие за агрессию против Белоруссии Фото: vayar.mil.by

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Ядерные боеголовки России решили разместить на территории Белоруссии для сдерживания противников. В случае нападения его применят, предупредил во время поездки на предприятие военно-промышленного комплекса в Минской области президент Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал он.

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Александр Лукашенко заявил, что разместить тактическое ядерное оружие — его инициатива, а не российских властей. Президент Белоруссии «настоятельно требовал» этого ради обеспечения безопасности своей страны. По его словам, боеголовки станут средством сдерживания, ведь вряд ли кто-то захочет воевать с владеющей ими страной.

Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович тоже назвал тактическое ядерное оружие способом «остудить горячие головы». Министры обороны Белоруссии и России в мае подписали документы о содержании нестратегического ядерного оружия. Специальные сооружения подготовят к 7-8 июля.