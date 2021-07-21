Названы страны, которым пригодится новый российский истребитель Checkmate

Легкий одномоторный истребитель Checkmate, который накануне представили на полях авиасалона МАКС-2021, может пригодиться военным стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что основным преимуществом истребителя будет его цена, так как одномоторные самолеты дешевле и предназначены для выполнения задач легкой авиации.

«Не всегда объективно возможности топовых моделей, топовых образцов нужны, они бывают просто избыточны», — приводит РИА «Новости» слова Шугаева.

Checkmate показали зрителям вечером 20 июля в рамках авиасалона МАКС-2021, который проходит в эти дни в Жуковском. Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что этот истребитель стоимостью около 30 миллионов долларов впервые поднимется в воздух в 2023 году. По словам руководителя госкорпорации, его зарубежные аналоги стоят гораздо дороже. Ранее опытный образец боевой крылатой машины показали президенту России Владимиру Путину.