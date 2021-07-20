Путину представили истребитель пятого поколения Checkmate

Новый легкий истребитель пятого поколения Checkmate («Шах и мат») представили президенту РФ Владимиру Путину на полях МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Это стало главной премьерой салона в этом году.

Checkmate не имеет аналогов в России. Этот легкий тактический самолет (ЛТС) сочетает инновационные решения и технологии, в том числе поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, рассказали в госкорпорации «Ростех».

Истребитель малозаметен и обладает высокими летно-техническими характеристиками. В работе над этим проектом широко применяются суперкомпьютерные технологии.

Глава ОАК Юрий Слюсарь в ходе презентации сообщил Путину, что ЛТС представляет многофункциональную платформу нового поколения. Она способна адаптироваться под потребности конкретного заказчика. Еще один ее плюс — низкая стоимость эксплуатации при широких боевых возможностях.

В Ростехе считают, что Россия на сегодняшний день является одной из немногих стран мира, обладающей технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов.

«Мы убеждены, что новый продукт <...> вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — подчеркнули в госкорпорации.