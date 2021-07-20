Раскрыты стоимость и дата первого полета истребителя Checkmate

Новейший легкий одномоторный истребитель Checkmate впервые поднимется в воздух в 2023 году. Его стоимость составит 25-30 миллионов долларов, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, российский истребитель будет стоить 25-30 миллионов долларов. При этом он добавил, что цена французского многоцелевого истребителя Dassault Rafale и шведского Saab Gripen доходит до 60-90 миллионов долларов. На проектирование Checkmate потратили чуть больше года. Такой срок стал рекордным.

«Мы почему так быстро смогли сделать этот самолет? Мы использовали наработки по Су-57. <…> Это и двигатель, и авионика», — процитировало главу Ростеха РИА «Новости».

Как сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, первый полет истребителя намечен на 2023 год. Статические испытания завершатся меньше чем через год.

«Самолет полетит в 2023 году. Это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется», — заявил он.

На авиасалоне МАКС показали компьютерную графику со способом применения звена Checkmate. Согласно презентации, во время полета каждый истребитель может выбросить беспилотники из внутрифюзеляжных отсеков.

«Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС», — отметил Слюсарь.

Первый образец Checkmate 20 июля показали президенту России Владимиру Путину. Презентация прошла в рамках авиасалона МАКС-2021, который проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.