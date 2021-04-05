Названы даты ночных репетиций парада Победы в Москве

Ночные репетиции парада Победы в Москве пройдут 29 апреля и 4 мая. Об этом сообщил военный комендант Евгений Селезенев.

Первая ночная тренировка парада Победы пройдет на Красной площади 29 апреля. Затем 4 мая в ночное время состоится вторая тренировка. А генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая, сообщил генерал-лейтенант.

Селезенев отметил, что перед этим механики-водители отработают выезд на Красную площадь. На данный момент никаких вопросов по подготовке нет. В военном параде готов принять участие весь личный состав, заявил комендант.

В дни репетиций парада Победы по пути следования техники и на центральных улицах в Москве обычно перекрывают движение.

Первая репетиция парада состоялась на подмосковном полигоне Алабино 31 марта.

Осведомленный источник ранее сообщил «360», что в этом году на параде Победы в Москве могут впервые представить бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО». На Красную площадь во время парада также выйдут пять типов танков, сообщили ранее в Минобороны РФ. Парады на 9 Мая в этом году пройдут в 28 российских городах.