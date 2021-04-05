Источник рассказал о новинке на Параде Победы 9 Мая

Из новинок в этом году на Параде Победы в Москве будет представлен бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО». Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

«Тайфун-ПВО» предназначен для перевозки отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Он выполнен из керамической брони и имеет сниженную снаряженную массу. Ранее по Красной площади автомобиль не проезжал. Предварительно, это все новинки, которые будут показаны в этом году.

Также на главную площадь страны 9 мая выйдут танки Т-34-85, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата» и пять типов «Тайфуна». Показательный проезд совершат свыше 190 единиц военной техники. Пешая колонна будет сформирована из 37 парадных расчетов.

Первая репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась на подмосковном полигоне Алабино 31 марта. Всего должно пройти 12 тренировок. В мероприятие примут участие более 12 тысяч человек. Они все вакцинированы от коронавируса. Тем не менее парад пройдет не только в Москве, но и еще в 27 российских городах.