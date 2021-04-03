Пять типов танков покажут на параде 9 Мая в Москве

Пять типов танков выйдут на Красную площадь во время парада в честь 9 Мая. Об этом сообщила «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

На главную площадь страны выйдут танки Т-34-85, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». На параде показательный проезд совершат свыше 190 единиц военной техники. В 2020 году торжественное мероприятие перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса. В 2021-м парад традиционно пройдет 9 мая. Также планируется ежегодная акция «Бессмертный полк». Первая репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась на подмосковном полигоне Алабино 31 марта. Впереди еще 11. Пешую колонну сформируют из 37 парадных расчетов. Всех участников праздничного мероприятия вакцинировали от коронавируса. В параде примут участие почти 12 тысяч человек. Среди машин покажут самые современные и перспективные образцы военной техники и вооружения. Помимо столицы, парады пройдут еще в 27 городах России.