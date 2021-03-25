Парады Победы в этом году пройдет в 28 городах

В этом году парад Победы состоится 27 городах, помимо Москвы. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сегодня состоялось заседание коллегии Министерства обороны РФ.

«Помимо Москвы, военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примет участие более 47 тысяч человек, порядка 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов», — передал ТАСС слова Шойгу.

Глава министерства также отметил, что в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники. Шойгу добавил, что благодаря своевременно принятым мерам удалось предотвратить распространение нового вируса среди военнослужащих парадных расчетов. К тренировкам допускались только те, кто прошел вакцинацию и имеет антитела.

Кроме того, торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе, пройдут в 377 городах и населенных пунктах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что парад Победы в этом году состоится в срок.

Помимо этого, акция «Бессмертный полк» этой весной может пройти в традиционном виде. Однако онлайн-формат пока тоже не исключен. Решение зависит от эпидемической обстановки в мае.