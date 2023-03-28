Мир 28 марта 2023, 11:50 Белоруссия отвергла обвинения в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия МИД Белоруссии: размещение ядерных зарядов не противоречит ДНЯО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Размещение российского тактического ядерного оружия и обучение пилотов управлению самолетами с такими боеприпасами не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, в отличие от действий Запада. Об этом заявили в МИД республики.

Страны, по словам дипведомства, поддерживают военное сотрудничество, соблюдая международное право. В министерстве сравнили размещение российского оружия с практикой «совместных ядерных миссий» стран НАТО, благодаря которым на территории Европы разместили более 150 единиц тактического ядерного оружия США и свыше 250 самолетов для их возможного применения.

Реклама

«Обучение белорусских пилотов, <…> модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов, <…> никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО», — заявила пресс-служба.

МИД Белоруссии обвинил США, Великобританию, НАТО и Евросоюз в давлении, вмешательстве во внутренние дела страны для свержения строя и смены геополитического курса, принятии односторонних принудительных политических и экономических мер, наращивании своего военного потенциала у белорусских границ. Этим, по словам министерства, подписавшие меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением республики к ДНЯО нарушили свои обязательства.

Президент России Владимир Путин анонсировал строительство в Белоруссии хранилища тактического ядерного оружия. Советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон счел это проблемой для Белого дома.