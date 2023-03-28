Эксклюзив 28 марта 2023, 13:00 НАТО напомнили о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия Военный эксперт Литовкин: ядерное оружие России появится в Белоруссии из-за нарушений НАТО РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия защищают себя от НАТО, когда планируют разместить российское тактическое ядерное оружие на территории республики. Российская сторона также пошла на данный шаг потому, что Североатлантический альянс нарушил Договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом «360» напомнил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Это защита Белоруссии от вероятного вторжения со стороны Польши, со стороны стран НАТО, которые сосредоточили на границе с Белоруссией три дивизии. На территории Литвы и Латвии дежурят самолеты, которые могут нести американские атомные бомбы свободного падения B61», — рассказал он.

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По словам Литовкина, на территории Европы находится около 150 таких бомб: в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Турции.

«Поэтому мы тоже решили обезопасить себя и Белоруссию. Тем более что это была инициатива белорусского президента Александра Лукашенко — разместить такой объект», — добавил полковник в отставке.

Лукашенко говорил, что с советских времен сберег объекты, где хранилось ядерное оружие. Там находились «наши стратегические ракеты и ракеты средней дальности». Россия модернизирует эти объекты в соответствии с современными требованиями, отметил собеседник «360».

Промашка НАТО

«Главное, что при НАТО создан комитет ядерного планирования, в который входят страны — члены альянса, кроме Франции. Это грубейшие нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул военный эксперт.

В первом пункте этого соглашения, обратил он внимание, говорится, что обладающие ядерным оружием страны не могут ни прямо, ни косвенно знакомить не владеющие ядерным оружием государства с устройством оружия, его применением, хранением.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории республики не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Представители ведомства отметили, что белорусская и российская стороны соблюдают международное право.