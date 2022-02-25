Минобороны РФ узнало о развернутых «Градах» в Киеве

Министерство обороны РФ получило данные разведки, что украинские силовики развернули установки РСЗО «Град» на площади Шевченко в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков, передал сайт телеканала «Звезда».

Реактивные системы залпового огня могут готовить для нанесения удара в районе аэродрома Гостомель, доложил генерал-майор Конашенков. Официальный представитель Минобороны РФ отметил, что советники из Пентагона и ЦРУ «научили» украинских силовиков расставлять артиллерийские системы в жилых кварталах, чтобы провоцировать ответный огонь, подставляя под удар местных жителей.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что использование жилых кварталов для прикрытия огневых позиций является военным преступлением.

В Минобороны также сообщили об отсутствии потерь в ходе операции на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что готов обсуждать с Россией нейтральный статус своей страны. В Кремле обратили внимание на это заявление. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что президент РФ Владимир Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с украинской стороной.

Путин 24 февраля после обращения руководителей народных республик Донбасса объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Путин указал, что в планы России не входит оккупация территорий соседней страны. В Минобороны подчеркивали, что не атакуют города, силы РФ наносят высокоточные удары только по объектам военной инфраструктуры, а мирным жителям ничто не угрожает.