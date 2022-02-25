Минобороны сообщило об отсутствии потерь в Вооруженных силах РФ на Украине

Потерь в Вооруженных силах России в ходе операции на Украине нет, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. При захвате аэродрома Гостомель уничтожено более 200 националистов подразделений Украины. Об этом написал ТАСС.

По данным Минобороны, подразделения Вооруженных сил РФ завершили блокирование Чернигова и продолжают выполнять задачи в районе Киева и других городов.

На текущий момент основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на Гостомеле. Российские военные заблокировали Киев с запада. В операции задействовали более 200 вертолетов России. По словам Конашенкова, успех десанта удалось обеспечить подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и ведением радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны подчеркнули, что группировки войск ДНР и ЛНР развивают успешное наступление на позиции ВСУ при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Подразделения ВСУ в боевых действиях в основном не участвуют, сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными. Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил Путин.