Кремль: Путин готов направить делегацию на переговоры по Украине

Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин готов направить в Минск делегацию ради переговоров по Украине. Об этом написало РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

«Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — указал Песков.

Путин в этом контексте готов направить в Минск делегацию РФ на уровне представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил Путина, что готов создать все условия для российско-украинских переговоров и безопасности их участников, сказал представитель Кремля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в комментарии RT предположил, что Зеленский, заявляя о готовности обсуждать нейтралитет Украины, попросту врет. Лавров напомнил, что Зеленский ранее отказывался выполнять Минские соглашения, при этом постоянно призывал к встречам в «нормандском формате», не гарантируя никаких результатов по итогам этих консультаций.

Путин 24 февраля после обращения глав ДНР и ЛНР объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация территорий соседней страны. В Минобороны подчеркивали, что наносят высокоточные удары только по объектам военной инфраструктуры, а не по городам, и что никакой угрозы для мирных жителей нет.