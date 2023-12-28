Армия 28 декабря 2023, 12:53 Минобороны раскрыло число контрактников Минобороны: в ВС России по контракту служат более 640 тысяч человек РИА «Новости»

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Свыше 640 тысяч человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах России. Минобороны раскрыло число контрактников в ежегодном сборнике «Армия в цифрах», сообщил «Интерфакс».

На службу по контракту заступили более 640 тысяч человек, около 288 тысяч подали заявления. Количество потенциальных контрактников оценили в 36,2 миллиона человек. Это люди в возрасте от 18 до 60 лет, уточнило агентство.

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Президент Владимир Путин заявлял в июне, что в российскую армию набрали 156 тысяч добровольцев. Министр обороны Сергей Шойгу на коллегии по итогам 2023 года объявил, что контракты на службу заключили с 490 тысячами человек, и поручил за год довести их количество до 745 тысяч с учетом доукомплектования.

В России создадут Московский и Ленинградский военные округа. Численность Вооруженных сил нарастят до 1,5 миллиона военнослужащих.