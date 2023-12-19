Армия 19 декабря 2023, 14:55 Почти 500 тысяч контрактников и добровольцев набрали в российскую армию в 2023 году Шойгу: около 490 тысяч контрактников и добровольцев набрали в ВС РФ в 2023 году РИА «Новости»

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Около 490 тысяч служащих по контракту и добровольцев пополнили ряды Вооруженных сил России в текущем году. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

По словам министра, среди набранных в 2023 году контрактников и добровольцев более четырех тысяч студентов.

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Шойгу также поставил задачу с учетом комплектования новых формирований к концу года довести численность военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в начале декабря о 452 тысячах россиян, принятых на военную службу в течение года. В Москве, Севастополе и Чечне системно подошли к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск, отметил политик. Медведев назвал работу в столице по этому направлению хорошо отлаженной.