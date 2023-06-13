Общество 13 июня 2023, 18:18 Путин назвал число контрактников в российской армии Президент Путин: ВС России набрали с января свыше 150 тысяч контрактников РИА «Новости»

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Военные контракты с января текущего года заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами ВС России набрали 156 тысяч человек. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек», — сказал российский лидер.

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Он напомнил, что в рамках частичной мобилизации планировалось призвать 300 тысяч человек. Работа ведется с февраля и люди приходят на призывные пункты добровольно. Президент подчеркнул, что в этих условиях в дополнительной мобилизации никакой необходимости нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле разговоров о второй волне мобилизации не вели. Ситуацию он прокомментировал в связи с появлением новостей о том, что пользователям сервиса «Мои документы» приходят письма о частичной мобилизации. Однако эта информация оказалась фейковой, поскольку реестр военнообязанных находится на стадии формирования и еще не запущен.