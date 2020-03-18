Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

На фоне пандемии уже отменили и перенесли спортивные и массовые мероприятия. Меры по борьбе с инфекцией могут затронуть и весенний призыв. Кремль изучит возможность отложить набор в армию и спросит мнение Минобороны.

«Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в Министерство обороны», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию. Цитату привело РИА «Новости».

Пока набор в армию планируется провести в установленный срок. Обычно весенний призыв проводится с 1 апреля по 15 июля.

Коронавирус вносит коррективы во все сферы жизни разных стран. Из-за пандемии закрываются границы, отменяются авиарейсы и всевозможные мероприятия. Так, на целый год перенесли чемпионат Европы по футболу. Другим спортивным соревнованиям тоже не удалось избежать отмены.

В России 18 марта отменили вручение литературных премий «Поэт года» и «Писатель года». Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию тоже могут перенести.

По всему миру коронавирусом заражены более 202 тысяч человек. В России их число достигло 147 человек.