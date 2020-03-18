Церемонии «Поэт года» и «Писатель года» перенесли на два месяца

Председатель Оргкомитета премий и президент Российского союза писателей Дмитрий Владимирович Кравчук с сожалением отметил, что пандемия коронавируса изменила планы.

«Мы хотели отметить Всемирный день поэзии 21 марта большим поэтическим концертом, вручить наши главные литературные премии и назвать имена поэтов, которые стали открытием года, а также имя наиболее значимого, по мнению жюри, поэта. Безусловно, защита здоровья всех гостей торжественной церемонии в нынешней ситуации — самый главный приоритет», — подчеркнул Кравчук.

По его словам, День поэзии 2020 года отметят в режиме онлайн на литературных интернет-порталах. Премии «Поэт года» и «Писатель года» вручат после того, как закончится карантин.