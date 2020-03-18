Памфилова допустила перенос общероссийского голосования из-за COVID-19

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут отложить, если эпидемия коронавируса будет угрожать россиянам. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Приоритет — здоровье и безопасность наших людей…» — сказала она. Ее процитировал ТАСС.

Поэтому Памфилова допустила, что общероссийское голосование по изменению Конституции может пройти не 22 апреля, а в другое время. При этом она призвала не спекулировать на эту тему и «не вызывать у людей нервозность». Об этом написало РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил 22 апреля днем единого общероссийского голосования по поправкам. Россияне должны будут ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» При этом Путин заметил, что из-за СОVID-19 власти при организации этого дня будут руководствоваться эпидемиологической ситуацией в стране.

Россию, как и многие другие государства, не обошел стороной коронавирус. По последним данным, в РФ его нашли у 114 человек. Всего в мире COVID-19 заразились свыше 200 тысяч, умерли почти восемь тысяч. При этом более 82 тысяч выздоровели.