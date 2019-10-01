Штрафы для уклонистов предложили увеличить в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия 24» заметил, что сам размер взыскания для ведомства значения не имеет.
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«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы. <…> Для молодого человека будет предостережением», — сказал Бурдинский.
Сейчас подобное нарушение законодательства обойдется в сумму от 500 рублей.
Военнообязанные должны ставить в известность военкоматы о переезде или смене работы. С 2019 года их ставят на воинский учет по месту фактического проживания. Прописка больше роли не играет.
Евгений Бурдинский выделил два основных вида уклонистов, с которыми приходится сталкиваться Минобороны. Первых ведомство не может найти, поскольку их место жительства не установлено. Вторые сознательно не являются в военкомат, получив повестку.
Бурдинский отметил, что уклонисты «недопонимают необходимость и целесообразность того, чтобы пройти военную службу».
Число тех, кто не желает служить в армии, по словам генерал-лейтенанта, снижается. По сравнению с 2014 годом, когда уклонистов было около шести тысяч, в 2019-м их 1,6 тысячи.
С 1 октября в России начался осенний призыв. Служить отправятся 132 тысячи человек.