Путину доложили о ситуации с крейсером «Москва»

Президенту РФ Владимиру Путину доложили по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным Минобороны, крейсер сохраняет плавучесть, его основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского флота.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара на крейсере произошла детонации боезапаса. Причина возгорания устанавливается. В результате ЧП никто не пострадал, написал ТАСС.

Крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота. Его ввели в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году корабль получил название «Москва». На его ударном вооружении состоят 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».