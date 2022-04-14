Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, возгорание на нем локализовано. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, взрывы боеприпасов на крейсере «Москва» прекращены. Теперь принимаются меры по буксировке корабля в порт. сообщил ТАСС.

«Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота», — подчеркнули в ведомстве.

Причины возгорания на крейсере устанавливаются. По информации ведомства, в результате пожара на корабле произошла детонации боезапаса.

Головной корабль проекта 1164 «Атлант» введен в эксплуатацию в 1983 году. Сначала он носил имя «Слава», в 1996 году крейсер переименовали в «Москву». В 2015 году корабль возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море. Там крейсер своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим.