Россиянам рассказали о льготах для добровольцев, имеющих «бронь» на работе | 360°

Армия 22 октября 2022, 18:44 Россиянам рассказали о льготах для добровольцев, имеющих «бронь» на работе «Объясняем.рф»: Трудовой договор с добровольцем приостанавливается на время контракта РИА "Новости"

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Если гражданин, имеющий «бронь» на работе, отправляется в зону СВО добровольцем, то на него распространяются такие же льготы, как и на мобилизованных по повестке. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

В частности, специалисты ответили на вопрос о трудовом договоре с такой категорией граждан.

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«Трудовой договор с участником добровольческого отряда приостанавливается на время действия контракта. Наличие брони на его должность значения не имеет», — написали на сайте.

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Частичная мобилизация в РФ продолжается. Мобилизованные и их семьи продолжают выяснять нюансы, касающиеся льгот, выплат и других правил.

Ранее на портале «Объясняем.рф» объяснили, что будет с мобилизованными предпринимателями. Они отсрочку по оплате аренды недвижимости и земельных участков. А расторгнуть договоры аренды федерального имущества теперь можно будет без штрафных санкций.

Кроме этого, призывникам рассказали, как оформить нотариальную доверенность со скидкой и что делать, если при смене фамилии в военном билете осталась прежняя.