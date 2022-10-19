Россиянам объяснили правила смены фамилии в военном билете | 360°

Армия 19 октября 2022, 20:52 Россиянам объяснили правила смены фамилии в военном билете «Объясняем.рф»: при смене фамилии гражданин обязан заменить военный билет за две недели РИА «Новости»

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Россияне задаются вопросом, что делать, если при смене фамилии в военном билете осталась прежняя, и действителен ли такой билет. Ответы на этот и многие другие вопросы можно найти на правительственном портале «Объясняем.рф».

При смене фамилии гражданин обязан в течение двух недель после получения нового паспорта явиться в военкомат для замены военного билета. Военное ведомство внесет изменения в учетные данные.

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«В случае если вы находитесь в такой ситуации, необходимо посетить военкомат для замены военного билета», — говорится на сайте.

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На портале можно получить ответы на актуальные вопросы, которые касаются частичной мобилизации. На сайте также перечислены социальные гарантии для мобилизованных.

На портале «Объясняем.рф» запустили специальный чат-бот, который предоставляет ответы на самые популярные вопросы о частичной мобилизации в стране. Чат-бот доступен на основных социальных платформах и мессенджерах.